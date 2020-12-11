Жениху тоже досталось от известной телеведущей

Ксения Собчак славится своими резкими высказываниями. Светская львица редко подбирает слова помягче, комментируя те или иные события. В этот раз под раздачу попали ведущие шоу "Давай поженимся" и рэпер Алишер Моргенштерн, который стал гостем одного из последних выпусков.

На ютуб-канале Ксении вышел новый эпизод "Осторожно: новости", в котором журналистка призналась, что даже предложить не может, как будет выглядеть пересечение этих "двух шлаковых вселенных".

Собчак пошутила, что после того, как музыкант получил премию "Женщина года", он сможет принимать участие в шоу не только в качестве жениха, но и попробовать себя в роли невесты.

"Василиса Володина расскажет, как ретроградный Меркурий повлияет на просмотры его сторис, а Роза Сябитова озвучит декларацию его доходов. Все возможно на этом шоу", – не унималась телеведущая.

Однако жена Богомолова уверена, что выпуск наберет миллионы просмотров, которые Гузеевой даже и не снились. Но при этом добавила, что "токсичных" комментариев вряд ли удастся.

Ранее коллега Собчак рассказал, что звезда отреклась от бедствующих родственников отца.