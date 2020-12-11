Режиссера расстроил факт отказа семьи артиста от услуг Павла Астахова

В скандале вокруг квартиры покойного Алексея Баталова произошел новый поворот. Стало известно, что Никита Михалков отказался отныне нести ответственность за вдову и дочь народного артиста.

Вероятнее всего, причиной такого решения стал отказ Гитаны Баталовой от услуг адвоката Павла Астахова. Режиссер подчеркнул, что на протяжении всего времени старался "искренне и бескорыстно" помогать семье звезды киноленты "Москва слезам не верит". В частности, он попросил профессионального правозащитника взяться за это непростое дело. Однако, кажется, семья Баталова решила, что в помощи Павла Астахова не нуждается.

К слову, режиссер не уверен, что те адвокаты, которые сейчас помогают вдове и дочери Алексея Владимировича, делают это в интересах семьи, пишет "Комсомольская правда".

Точная причина расторжения соглашения с правозащитником пока неизвестна. При этом единственный оставшийся адвокат Баталовых Юлия Антонова подчеркнула, что до Нового года расследование точно не закончится.

Ранее вдова Баталова объяснила нежелание встречаться со следователями по делу об имуществе.