В семейной фотосессии поучаствовал и супруг певицы

Мария Распутина решила порадовать свою многотысячную аудиторию личным кадром. Певица сфотографировалась вместе с младшей дочерью Марией и ее отцом, продюсером Виктором Захаровым.



Счастливое семейство позирует на улице на фоне огромной украшенной к Новому году елки. Судя по всему, настроение у всех отличное – родители вместе с дочерью улыбаются в объектив фотокамеры. Маша Распутина с младшей наследницей одеты в роскошные шубы, глаза певицы скрывают темные очки. Облаченный в джинсы, зимнюю куртку и шапку с козырьком глава семейства нежно поддерживает супругу под локоток.

Преданные поклонники творчества Маши Распутиной порадовались возможности полюбоваться на семейную идиллию артистки.

"Красивая девочка, и на маму, и на папу похожа, никого не обидела", "Вау, девочки-красотки, а муж видно, что гордится!", "Маша, Вы молодец и умница, что создали, храните и бережете свою семью", – пишут комментаторы.

Кстати, Маша Захарова – не единственная дочь артистки. От первого брака у Распутиной есть еще одна наследница Лидия.

Стоит отметить, что Маша, несмотря на именитую маму, не стремится к публичности. Девушка редко размещает фотографии в соцсетях и в целом ведет закрытый образ жизни. Звездная наследница учится в МГИМО на факультете "связи с общественностью".

При этом родители обеими руками за такой выбор дочери. Певица рада, что Маша-младшая не пошла по ее стопам и решила заняться журналистикой, отмечало издание "СтарХит".

Кстати, недавно Распутина стала жертвой обмана, из-за чего осталась без денег. Организатор выступления не выполнил свои обязательства, а после и вовсе пропал.