У диктора начались провалы в памяти

Близкие Светланы Моргуновой серьезно обеспокоены ее состоянием. После смерти единственного сына звезда перестала выходить на улицу. Владимир Березин рассказал, как сейчас себя чувствует легендарный диктор.

Друг Моргуновой признался, что свою помощь предлагал Андрей Малахов. Телеведущий звонил Березину и узнавал, действительно ли все настолько серьезно.

"Я сказал правду: "В состоянии Светы все так же, как и было". Конечно, ей надо помогать. Как, собственно, и всем, кто когда-то был первым, кто блистал, кого любили миллионы. Они шли гордо, а мы ползем за ними. Этого нельзя забывать", – посетовал тележурналист.

Однако Владимир Александрович старается сохранять оптимистичный настрой, отмечая, что в случае Моргуновой не все так плохо. В первую очередь, отмечает диктор, не стоит забывать, что его коллега находится в почтенном возрасте, пишет "Собеседник".

Березину рассказали, что после одного из его интервью Светлана Михайловна на него обиделась. Однако когда коллеги передали Моргуновой привет от него, то она ответила, что они только вчера общались.

"К сожалению, я ей не звонил, а так хотелось бы с ней разговаривать каждый день, как когда-то прежде", – вздыхает диктор.

Радует ведущего лишь то, что по словам врачей, у Моргуновой в ее состоянии могут притупляться ощущения, поэтому боль от потери сына она чувствует "не каждую минуту".

Ранее Светлана Моргунова прокомментировала заявление Березина о ее алкоголизме.