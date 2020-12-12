Мужчина пытается уберечь онкобольную артистку от шарлатанов

Отец Жанны Фриске Владимир до сих пор не может оправиться от потери любимой наследницы. Теперь он внимательно следит за событиями в шоу-бизнесе и по возможности старается помочь людям, попавшим в такую же беду. Так, родитель покойной певицы обратился к семейству Анастасии Заворотнюк с предостережением. Он убеждает знаменитостей не прибегать к услугам экстрасенсов и других мошенников.



Владимир знает, о чем говорит. Когда он боролся за жизнь Жанны, то был готов на все. Убитый горем отец даже повелся на заверения медиума, который обещал спасти артистку.

"Однако он оказался мошенником. Когда я это понял, хотел отколотить", – делится переживаниями в интервью изданию "Собеседник" Владимир.

Так что россиянин убедительно просит семейство Заворотнюк не повторять его ошибок. Таким образом Владимир отреагировал на предложение певицы Анны Калашниковой дать родным больной раком Анастасии контакты врача-психолога, который якобы сможет поставить ее на ноги.

Кстати, недавно отец Фриске прошелся по Сергею Соседову. Мужчина опроверг слова критика о том, что Лолита необоснованно нападает на него.

