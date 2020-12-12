Воля рассказал о реакции Утяшевой на новость об его измене

Воля рассказал о реакции Утяшевой на новость об его измене
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист заявил, что после слухов его возненавидели все женщины страны

В новом эфире "Камеди Клаб" Павел Воля решил впервые отреагировать на скандал, где одна девушка, которую подозревают в оказании эскортных услуг, опубликовала фото из ресторана. На нем юморист, который, вероятно, был нетрезв, сидел с девушкой за одним столиком. Многие сразу обвинили Волю в неверности супруге. 

Артист вспомнил, что увидев в СМИ новость, в первую очередь подумал о реакции жены. Он решил, что нужно срочно рассказать ей обо всем самому, пока она не узнала об этом из других источников. Однако, когда он пришел к Ляйсан, то понял по глазам – она уже все прочитала. 

"Сейчас будет экзамен и дохрена дополнительных вопросов", – вспоминает свои мысли Воля.

Юморист объясняет, что в тот момент, когда он ужинал в ресторане, какая-то девочка подошла к нему и "щелкнула под столом" и выложила в "Инстаграм". После этого журналисты подхватили новость и стали массово писать, что Воля изменил жене с шестнадцатилетней эскортницей. 

"Мы с Ляйсан читали и два дня ржали. Но не тут-то было. Выяснилось, что все женщины страны тоже это прочитали и возненавидели меня", – поделился он.

Юморист рассказал, что через некоторое время он летел вместе с женой из Питера. Зайдя в самолет, увидел лица недовольных людей, а стюардесса попросту кинула ему еду. 

"Ляся пошла в туалет, а стюардесса ей сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем", – рассказал шоу-мен.

Напомним, около месяца назад в Сети появилось фото с Павлом Волей в компании эскортницы. Сама девушка заявила, что именно юморист стал инициатором знакомства. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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