Умер актер Валентин Гафт

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Високосный 2020-й год продолжает шокировать людей числом трагедий. Сегодня произошла страшная беда в сфере кинематографа. Стало известно о смерти легендарного актера Валентина Гафта.
Артист, сыгравший блистательные роли в культовых кинолентах "О бедном гусаре замолвите слово", "Чародеи", "Гараж", "Мастер и Маргарита" и других, умер в возрасте 85 лет.
Великий советский актер скончался из-за инсульта. Недуг подкосил знаменитость несколько лет назад, после Валентин Иосифович долго восстанавливался. Об этом рассказала "Интерфаксу" супруга звезды, народная артистка РФ Ольга Остроумова.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в еврейской семье. С детства Валентин демонстрировал недюжинный талант и постоянно участвовал в школьной самодеятельности. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ.
Дебютом в кинематографе стала небольшая роль душегубца в киноленте "Убийство на улице Данте". Валентин Гафт пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев".
Валентин Иосифович был признанной знаменитостью театра "Современник", где служил с 1969 года.
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