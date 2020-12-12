Появились подробности похорон Гафта

Появились подробности похорон Гафта
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист скончался после инсульта

Валентина Гафта собираются похоронить на Троекуровском кладбище. Артисту выделят место на аллее актеров. Об этом сообщил источник, близкий к семье. 

Прощание с артистом, по предварительным данным, назначено на 15 декабря, передает РИА "Новости". Его проведут в театре "Современник". 

Также, как сообщили в Мосгордуме, артисту могут поставить памятную табличку в городе, если поступит подобное предложение, передает РИА "Новости". 

Напомним, о смерти Валентина Гафта стало известно сегодня, 12 декабря. Как рассказала его жена, причиной смерти артиста стал инсульт.

В последнее время он находился дома в окружении родных. В последнее время состояние актера было тревожным. Жена сообщала, что Валентин Иосифович практически не разговаривал. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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