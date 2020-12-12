Артист скончался после инсульта

Валентина Гафта собираются похоронить на Троекуровском кладбище. Артисту выделят место на аллее актеров. Об этом сообщил источник, близкий к семье.

Прощание с артистом, по предварительным данным, назначено на 15 декабря, передает РИА "Новости". Его проведут в театре "Современник".

Также, как сообщили в Мосгордуме, артисту могут поставить памятную табличку в городе, если поступит подобное предложение, передает РИА "Новости".

Напомним, о смерти Валентина Гафта стало известно сегодня, 12 декабря. Как рассказала его жена, причиной смерти артиста стал инсульт.

В последнее время он находился дома в окружении родных. В последнее время состояние актера было тревожным. Жена сообщала, что Валентин Иосифович практически не разговаривал.