Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Валентина Гафта собираются похоронить на Троекуровском кладбище. Артисту выделят место на аллее актеров. Об этом сообщил источник, близкий к семье.
Прощание с артистом, по предварительным данным, назначено на 15 декабря, передает РИА "Новости". Его проведут в театре "Современник".
Также, как сообщили в Мосгордуме, артисту могут поставить памятную табличку в городе, если поступит подобное предложение, передает РИА "Новости".
Напомним, о смерти Валентина Гафта стало известно сегодня, 12 декабря. Как рассказала его жена, причиной смерти артиста стал инсульт.
В последнее время он находился дома в окружении родных. В последнее время состояние актера было тревожным. Жена сообщала, что Валентин Иосифович практически не разговаривал.
Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома
Укладка труб может занять не так много времени, как предполагалось