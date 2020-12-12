"Чувствовал, что происходит что-то страшное": Гафт готовился к кончине

"Чувствовал, что происходит что-то страшное": Гафт готовился к кончине
Валентин Гафт. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сразившая артиста болезнь давала неутешительные прогнозы

Сегодня стало известно, что от инсульта скончался Валентин Гафт. Артисту было 85 лет. В последнее время состояние все чаще провоцировало у актера мысли о скорой смерти. 

После смерти дочери в 2002 году Гафт пережил страшное потрясение. В интервью он признавался, что никак не мог простить себе гибель близкого человека. Врачи полагают, что именно эти переживания спровоцировали у него развитие болезни Паркинсона 

"Я стоял у гроба Оли и чувствовал, что происходит что-то страшное. Что-то замыкается! Куда-то кровь не доходит до каких-то участков мозга. Потому что это – такое напряжение! Когда не хватает чувств, не на что облокотиться, и ты летишь в пропасть. Это страшная вещь, вопли, крики", – признавался артист в интервью.

До последнего его поддерживала жена Ольга Остроумова – она надеялась, что болезнь отступит, и ее супруг вернется к нормальной жизни. Сам Гафт признавался, что понимает: жить на этом свете ему осталось мало, каждый день может стать последним, поэтому он не очень любил ходить по врачам – артисту было неудобно отнимать у них время на свои жалобы.

Спустя время долгожданного улучшения не произошло – около двух лет назад Валентина Иосифовича сразил инсульт. Тогда его состояние сильно ухудшилось, врачи положительных прогнозов не давали, а болезнь Паркинсона стала только прогрессировать. 

Последние дни артист провел в своем загородном доме в Одинцово. Актер незадолго до смерти прошел несколько обследований на коронавирус, однако заражения у него не выявили, пишет "КП".

Евгения НАГОРСКАЯ

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