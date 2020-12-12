Потеря близкого человека сильно шокировала звезду

Смерть известного телеведущего Александра Колтового стала настоящим ударом для шоу-бизнеса. А после гибели знаменитости начали всплывать пикантные подробности его личной жизни. В прессе то и дело появляются публикации о многочисленных романах женатого ведущего. Приписывают не только дружеские отношения с Колтовым и его соведущей по шоу "ДНК" Юлии Сиверцовой. Накануне девушка высказалась на этот счет.



В звездной тусовке уверены, что у ведущих был бурный роман. О глубоких чувствах косвенно говорило и состояние Сиверцовой. После гибели предполагаемого возлюбленного молодая девушка перенесла инфаркт и провалилась в затяжную депрессию. По мнению наблюдательных коллег, все эти беды – последствия потери любимого человека. Сама Юлия не стала отрицать близость с Александром. Впрочем, подтверждать слухи девушка тоже не торопится. На вопрос журналистов о романтической связи девушка заявила, что комментировать ничего не собирается.

Знаменитость также пояснила, что ее погибший коллега был достаточно замкнутым и не распространялся о своей личной жизни. На просьбу прокомментировать слухи о разводе Колтового с женой незадолго до смерти Сиверцова ответила, что Александр всегда тепло относился к матери своего ребенка. Юлия также добавила, что Колтовой с женой были вместе и любили друг друга. Впрочем, такое утверждение явно не соответствует информации, которая уже успела просочиться в прессу, пишет "Собеседник".

Напомним, Александр Колтовой разбился 7 ноября. Авиакатастрофа случилась практически сразу после взлета. Телеведущий успел только связаться с диспетчером и рассказать о неисправности двигателя, после этого связь, а вскоре и жизнь звезды оборвалась.