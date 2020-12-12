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Смерть известного телеведущего Александра Колтового стала настоящим
ударом для шоу-бизнеса. А после гибели знаменитости начали всплывать пикантные
подробности его личной жизни. В прессе то и дело появляются публикации о
многочисленных романах женатого ведущего. Приписывают не только дружеские
отношения с Колтовым и его соведущей по шоу "ДНК" Юлии Сиверцовой. Накануне
девушка высказалась на этот счет.
В звездной тусовке уверены, что у ведущих был бурный роман. О глубоких чувствах косвенно говорило и состояние Сиверцовой. После гибели предполагаемого возлюбленного молодая девушка перенесла инфаркт и провалилась в затяжную депрессию. По мнению наблюдательных коллег, все эти беды – последствия потери любимого человека. Сама Юлия не стала отрицать близость с Александром. Впрочем, подтверждать слухи девушка тоже не торопится. На вопрос журналистов о романтической связи девушка заявила, что комментировать ничего не собирается.
Знаменитость также пояснила, что ее погибший коллега был достаточно замкнутым и не распространялся о своей личной жизни. На просьбу прокомментировать слухи о разводе Колтового с женой незадолго до смерти Сиверцова ответила, что Александр всегда тепло относился к матери своего ребенка. Юлия также добавила, что Колтовой с женой были вместе и любили друг друга. Впрочем, такое утверждение явно не соответствует информации, которая уже успела просочиться в прессу, пишет "Собеседник".
Напомним, Александр Колтовой разбился 7 ноября. Авиакатастрофа случилась практически сразу после взлета. Телеведущий успел только связаться с диспетчером и рассказать о неисправности двигателя, после этого связь, а вскоре и жизнь звезды оборвалась.
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