Мнения двух звезд о шоу разделились

В шоу-бизнесе назревает очередной скандал. В этот раз конфликт разгорелся между Региной Дубовицкой и Еленой Воробей. Причиной стало неосторожное высказывание последней.



Так, известная юмористка в недавнем интервью призналась, что давно не испытывает теплых чувств к "Аншлагу". По мнению Воробей, легендарное шоу комиков уже устарело. Что примечательно, сама Елена продолжает усердно трудиться в данном проекте. Но уважения к рабочей площадке явно не испытывает – по словам артистки, ей приходится прикладывать немало усилий, чтобы не опозориться, участвуя в очередном выпуске.

На просьбу прокомментировать такой нелицеприятный выпад откликнулась бессменная руководительница "Аншлага" Регина Дубовицкая. Телеведущая призналась – ей сложно поверить, что давняя коллега по сцене могла позволить себе такое высказывание.

Дубовицкая припомнила, что совсем недавно Воробей приняла участие в записи новогоднего "Аншлага" и никаких претензий у нее не было.

Дубовицкая также отметила, что передача выходит на экраны уже 33 года. Рейтинги сохраняются на высоком уровне, так что программу никак нельзя назвать неудачной или устаревшей. В беседе с РИА ФАН Регина Игоревна справедливо отметила, что, если бы шоу перестало быть популярным, его бы никто не выпускал в эфир.

К слову, костеря "Аншлаг", Елена Воробей не стеснялась в выражениях. Артистка назвала передачу "зашкварным форматом".