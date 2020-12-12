Кости распотрошились: певицу Славу экстренно готовят к операции

Кости распотрошились: певицу Славу экстренно готовят к операции
Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пострадала во время прогулки

Певицу Славу госпитализировали в одну из частных клиник Москвы. Артистка получила серьезную травму, и теперь врачи в срочном порядке готовят ее к операции. 

Как сообщил представитель звезды изданию Super, Слава пострадала во время прогулки в лесу неподалеку от своего загородного дома. Она упала и повредила плечо. Обращаться к врачам звезда не поспешила – сперва подумала, что повреждения несерьезные. Однако позже артистка почувствовала, как начинает терять сознание и вызвала скорую.

В больнице после обследования медики установили, что у Славы тяжелый перелом плеча. Несколько костей сместились, а распотрошенные осколки остались внутри. 

Представитель звезды заявил, что из-за инцидента она не сможет принять участие в новогодних съемках "Золотого граммофона", которые планировались сегодня.

Ранее певица Слава признавалась, что испытывает особую любовь к выпивке и не прочь в хорошей компании пригубить несколько стаканчиков. Однако иногда это может обернуться пьяным дебошем. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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Жалко девку, серьезна травма.
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