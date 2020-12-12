В Незалежной своеобразно почтили память легендарного артиста

Сегодня не стало культового советского актера Валентина Гафта. Артист покинул этот мир на 86 году жизни. Осветить трагическое событие решили и на Украине, однако сделали это в весьма странной форме.



Валентину Гафту припомнили его высказывания о Крыме и Донбассе. Наиболее интересным для журналистов украинского издания "Обозреватель" показалось то, что артист был убежден в российском статусе Крыма. Он всегда утверждал, что Крымский полуостров попал в состав Незалежной по ошибке.

Кроме того, Валентин Иосифович резко осуждал вооруженный конфликт в Донбассе и никак не мог понять, как два братских народа могут находиться в таких обостренных отношениях.

Впрочем, звезда кинолент "Чародеи", "Гараж", "Мастер и Маргарита" и других к самой Украине всегда относился с теплотой. Для него это государство было особенным. Гафт с нежностью вспоминал об украинских хуторах, веселых праздниках, красивых девушках и вкуснейшем украинском борще.

Ранее стали известны подробности похорон Валентина Гафта. Прах знаменитости обретет покой на Троекуровском кладбище.