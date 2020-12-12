Получить свою долю хотят все родственники артиста

На наследство Валентина Гафта, скончавшегося 12 декабря, претендует его незаконнорожденный сын Вадим. Почти 50-летний наследник родился после бурного романа артиста с молодой актрисой. Большую часть времени он прожил в Бразилии и практически не виделся с отцом, однако, как утверждают знакомые, Гафт всегда помогал растить мальчика материально.

Вдова покойного Ольга Остроумова крайне негативно отнеслась к тому, что экс-возлюбленная Гафта спустя некоторое время решила рассказать общественности о внебрачном сыне артиста. Она отметила, что женщина сама решила родить ребенка, тем не менее, ее супруг всегда им помогал. Теперь же они намерены забрать часть его наследства.

Как рассказал адвокат, основным документом, несомненно, станет завещание, однако о нем пока ничего неизвестно. В противном случае на имущество артиста в первую очередь имеет право супруга, а уже потом дети, пишет iReactor.

Однако не так давно стало известно, что, опасаясь претензий со стороны внебрачного сына Гафта, Ольга Остроумова всерьез озаботилась вопросом наследства, пишет "Экспресс Газета". Она переписала все имущество артиста на себя, поэтому, вероятно, Вадим ничего не получит. Однако он сможет оспорить эту сделку в суде.