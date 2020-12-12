Звезда шокировала поклонников откровенным контентом

Пользователи Сети пристально следят за жизнью бывшей возлюбленной Андрея Аршавина Юлии Барановской. Для многих она стала примером для подражания – многодетная мать смогла отвоевать свое место под солнцем и активно развивается. При этом слухи вокруг ее личной жизни множатся день ото дня. Сегодня телеведущая сама подогрела эту тему, выложив видеоролик, на котором ее нежно целует Эмин Агаларов.



Впрочем, пикантные кадры – всего лишь иллюстрация к трогательному поздравлению именинника. Сегодня певцу исполнился 41 год. На ролике артист целует Юлю в висок и нежно прижимает к себе.

При этом почему Барановская выбрала именно поцелуй для публикации – остается загадкой. Однако некоторым подписчикам знаменитости уже "все понятно" – теперь Барановскую подозревают в страстном романе с Агаларовым.

"Ой, как вы, оказывается, хорошо вместе смотритесь!", "Как пара! Оба красивые", "Вы вместе?", "Ой, какие нежности", – делятся своими впечатлениями комментаторы.

К слову, бывший гражданский муж знаменитости тоже не сидит на месте. Недавно Аршавина застали в компании новой избранницы.