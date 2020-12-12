Разведенный Эмин Агаларов целуется с Юлией Барановской - видео

Разведенный Эмин Агаларов целуется с Юлией Барановской - видео
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда шокировала поклонников откровенным контентом

Пользователи Сети пристально следят за жизнью бывшей возлюбленной Андрея Аршавина Юлии Барановской. Для многих она стала примером для подражания – многодетная мать смогла отвоевать свое место под солнцем и активно развивается. При этом слухи вокруг ее личной жизни множатся день ото дня. Сегодня телеведущая сама подогрела эту тему, выложив видеоролик, на котором ее нежно целует Эмин Агаларов.

Впрочем, пикантные кадры – всего лишь иллюстрация к трогательному поздравлению именинника. Сегодня певцу исполнился 41 год. На ролике артист целует Юлю в висок и нежно прижимает к себе.

При этом почему Барановская выбрала именно поцелуй для публикации – остается загадкой. Однако некоторым подписчикам знаменитости уже "все понятно" – теперь Барановскую подозревают в страстном романе с Агаларовым.

"Ой, как вы, оказывается, хорошо вместе смотритесь!", "Как пара! Оба красивые", "Вы вместе?", "Ой, какие нежности", – делятся своими впечатлениями комментаторы.

К слову, бывший гражданский муж знаменитости тоже не сидит на месте. Недавно Аршавина застали в компании новой избранницы.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россия наказала Яценюка и еще около 500 украинцев за отношение к россиянам

В Москве добавили новые имена в "черный" список

"Обнуление" вкладов россиян объяснили

Народ нашел новый способ повысить доходность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей