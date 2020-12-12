Раздетая Шпица показала фото из бассейна

Раздетая Шпица показала фото из бассейна
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Крымского моста" продемонстрировала подтянутую фигуру

Екатерина Шпица решила похвастаться перед своими поклонниками. Артистка рассказала, что поддерживает свою форму с помощью занятий плаванием и выложила фото в одном купальнике – эффект от регулярных тренировок поклонники артистки оценили сполна. 

В бассейн Шпица решила надеть купальник темно-оливкового цвета с небольшим поясом на талии. На серии фотографий артистка вытянула руки и ноги, демонстрируя все достоинства своей фигуры. 

"Ох, как же хорошо с утра сходить в бассейн!!!", – подписала она публикацию.

Поклонники пришли в восторг от вида Екатерины. За несколько часов публикация набрала более 15 тысяч "лайков". В комментариях некоторые крайне эмоционально отреагировали на фото звезды.

"Ну как? Как можно быть красивой такой?! Счастливица!", – написали пользователи Сети.

К слову, Шпица часто радует поклонников своими фотографиями. Ранее артистка показала глубокое декольте, чем не на шутку возбудила своих фанатов. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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