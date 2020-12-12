Максим Фадеев призвал ввести в России смертную казнь

Мнение артиста поддержали не все

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что в России нужно ввести смертную казнь в качестве наказания для преступников. Об этом он сообщил в комментариях к своей публикации в соцсети.

Музыкант решил поинтересоваться у своих подписчиках, почему некоторые из них прощают домашнее насилие. В результате в комментариях к посту развернулась полномасштабная дискуссия на эту тему. Некоторые люди предположили, что жертвы также больны, как и садист. Кто-то заявил, что только слабые мужчины могут поднять руку на женщину и ребенка. На что Фадеев ответил довольно резко.

"На детей поднимают руки выродки, которых сразу нужно в клетку. Как бешеную собаку", – написал он под комментарием.

Одна из подписчиц напомнила продюсеру о резонансном убийстве в Краснодарском крае, когда молодой человек расправился со своей возлюбленной и ее девятилетним братом, а после снял себя на фоне тел и выложил в интернет. Фадеев был не в курсе, новость вызвала у него настоящий гнев.

Подписчики артиста поделились, что трагическое событие в Армавире шокировало их не меньше. Одна девушка призналась, что после прочтения проплакала весь день. Некоторые не поверили, что подобное зверство могло быть действительно совершено. Позицию по поводу смертной поддержали не все.

Ранее Максим Фадеев резко высказался о "Песне года".