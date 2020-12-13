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Коллеги, близкие и поклонники внимательно следят за новостями о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Вот уже долгое время актриса борется с раком. Однако, кажется, что самое страшное осталось позади. Сосед "моей прекрасной няни" актер Вячеслав Манучаров рассказал, что звезда все-таки смогла остановить развитие болезни.
Артист, который продолжает общаться с коллегой, отметил, что для всех самое главное не то, как себя чувствует Заворотнюк, а то, что она жива.
"Сегодня мы можем говорить о Насте, как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа", – заявил Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Актер добавил, что во многом это заслуга супруга звезды Петра Чернышева, ее детей и директора. Совместными усилиями удалось сделать самое важное – остановить развитие онкологии.
Ранее отец Жанны Фриске обратился к родным Заворотнюк с предостережением. Мужчина, который до сих пор переживает смерть дочери, попросил близких актрисы не повторять его ошибок и не прибегать к услугам экстрасенсов и других мошенников.
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