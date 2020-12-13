Домогарова заподозрили в женитьбе на молодой танцовщице

Домогарова заподозрили в женитьбе на молодой танцовщице
Александр Домогаров. Фото: Dmitry Konstantinov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пара принимает поздравления

Александр Домогаров старается держать свою личную жизнь подальше от любопытных взглядов публики. Однако его последний выход в свет спровоцировал множество слухов. Журналисты заметили, что актер и его избранница, которые появились на кинофестивале в Великом Новгороде, носят обручальные кольца. Пару тут же засыпали вопросами и поздравлениями. 

Звезда "Бандитского Петербурга" и его 30-летняя избранница старались всячески избегать ответа на вопрос, касающийся свадьбы. Но и отрицать новость о женитьбе возлюбленные не стали. 

Вместо этого Домогаров рассказал, чем он занимается в это непростое время. В отличие от других артистов, актер не стал жаловаться на отсутствие съемок. 

"Я рад, дома сижу. У меня большая семья, мы живем за городом. У меня две собаки. Мне есть чем заниматься, поверьте", – признался улыбающийся Домогаров в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ". 

К слову, впервые актер вывел в свет молодую любовницу в середине ноября этого года. Девушка не стала отрицать, что состоит в отношениях с Домогаровым.

Юлия МИХАЙЛОВА

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