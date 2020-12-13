"Неадекватная": коллега рассказал о непростой работе с Малышевой

"Неадекватная": коллега рассказал о непростой работе с Малышевой
Елена Малышева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Редактор не смог ужиться с телеврачом

В последнее время в Сети ходит много слухов о том, что известная программа "Жить здорово!" на грани закрытия. Мол, рейтинги падают, поэтому руководство Первого канала начало задумываться о прекращении съемок. Возможно, еще одной причиной возможного закрытия телепередачи стала большая текучка в коллективе, которая происходит из-за того, что далеко не все могут найти общий язык с телеврачом. 

Дмитрий, который работал редактором на шоу о здоровье, рассказал, что сотрудничать с Еленой Васильевной очень непросто. 

Продержался мужчина всего 2 месяца, а после решил уйти. Об этом времени Дмитрий вспоминает неохотно. Выяснилось, что Малышева могла накричать или даже унизить сотрудников съемочной площадки, пишет Popcake.

"Иногда складывалось ощущение, что Елена Васильевна неадекватная", – вспоминает редактор. 

Мужчина подчеркнул, что неудивительно, что в коллективе доктора надолго не задерживаются, потому что ее отношение к подчиненным, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Ранее был назван срок закрытия программы Елены Малышевой, которая в последнее время стала убыточной для Первого канала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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