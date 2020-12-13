Из-за случившегося певица чуть не развелась с супругом

Несколько лет назад Юлия Савичева потеряла ребенка. Причиной стала слишком большая нагрузка: частые перелеты и бесконечные концерты. Певица впервые решилась рассказать о случившемся.

По словам артистки, в случившемся она винит только себя. В то время Юлия думала только о работе, не обращая внимания на боли. Врачи рекомендовали ей пить таблетки, но Савичева думала, что у нее здоровый организм, который сам со всем справится.

Выкидыш случился перед концертом. Звезду экстренно доставили в больницу и прооперировали.

"После перелета ночью началось кровотечение. Тяжелее всего было сказать мужу, что не смогли сберечь. Это был ад. Ощущение было, что меня всю изрезали", – поделилась исполнительница в программе "Секрет на миллион".

После этого в личной жизни Юлии начались серьезные проблемы. Певица чуть не развелась со своим супругом Александром Аршиновым. Савичева вспоминает, что возлюбленных все раздражало, они перестали слышать друг друга. Однако мужчина сделал шаг навстречу, и супруги смогли сохранить брак, а в 2017 году артистка родила дочку Анну.

Сейчас наследница выпускницы "Фабрики звезд" живет в Португалии со свекровью певицы. Не так давно Савичева впервые показала маленькую дочь.