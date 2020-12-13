В последние дни жизни Гафт перестал двигаться и разговаривать

В последние дни жизни Гафт перестал двигаться и разговаривать
Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга буквально вынашивала звезду

2020 год запомнится не только пандемией коронавируса, но и тем, что из жизни уходят великие артисты. Вчера не стало народного артиста Валентина Гафта, который навсегда останется в памяти российского зрителя. Режиссер Иосиф Райхельгауз рассказал, как артист провел последние дни. 

Огромную поддержку Гафту оказала его супруга, которая не отходила от мужа. По словам основателя "Школы современной пьесы", Ольга Остроумова буквально вынашивала народного артиста, который в свои последние дни стал беспомощным. Женщина до последнего надеялась, что ее возлюбленному станет легче, что он сможет вернуться к привычной жизни. Но, к сожалению, чуда не произошло. 

"Я знаю, что он последнее время двигаться не мог, разговаривать не мог. Он умер в доме рядом с любимой женой – это очень важно!" – рассказал Райхельгауз в интервью "Пятому каналу". 

К слову, сам Гафт понимал, что жить ему осталось недолго. Именно по этой причине всенародный любимец редко ходил по врачам, не желая отнимать у них драгоценное время. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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