47-летний Шнуров станет отцом в третий раз

47-летний Шнуров станет отцом в третий раз
Сергей Шнуров. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Музыкант рассказал, что карантин пошел на пользу ему и его супруге

Сергей Шнуров опубликовал в "Инстаграм" трогательный пост. Музыкант признался в любви своей четвертой супруге Ольге Абрамовой, а также сообщил, что они ждут ребенка.

Артист признался, что крайне счастлив от такого развития событий. Он в привычной ему стихотворной форме отметил, что уже "представляет маленькие ножки". 

"Будет трое нас, да, еще кошки. И в улыбке расплываюсь робкой",

– написал Шнуров.

Солист "Ленинграда" сопроводил пост милым видео, на котором супруга его нежно целует на фоне океана. 

Поклонники пришли в полный восторг от этой новости. В комментариях фанаты поздравили Шнурова с грядущим пополнением в семействе. Многие отметили, что супруги – прекрасная пара. 

Шнуров до женитьбы на Абрамовой трижды ходил в ЗАГС. В 2018-м он расстался с Матильдой Шнуровой. А уже спустя несколько месяцев сыграл свадьбу с Ольгой. От первых двух браков у Шнурова есть дочь Серафима и сын Аполлон. 

Полина ИВАНОВА

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