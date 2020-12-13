Умер известный российский артист

Умер известный российский артист
Фото: Pascal Deloche/Godong/www.globallookpress.com
Вокалиста не стало на 65-м году жизни

13 декабря ушел из жизни участник группы "Воскресение" Андрей Сапунов. Эту трагическую новость сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

Как пишет РБК, по предварительной версии, причиной смерти артиста стал инфаркт. Однако как отметила Абрамова, ситуация проясняется. 

Сапунов родился в Краснослободске. Получил образование в Гнесинском училище. С 1979 г. выступал в группе "Воскресение". В 1982-м коллектив распался. Сапунов ушел в группу "Олимпия". Два года был участником "Самоцветов". 

В 1994-м группа "Воскресение" возродилась, но просуществовала до 2016 года. Сапунов ушел из-за разных политических взглядов с коллегами. Известно, что артист был женат. 

Полина ИВАНОВА

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