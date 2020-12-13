Звезда "Однажды в России" появилась на музыкальной премии в эффектном наряде

Яна Кошкина известна не только своим актерским талантом, но и запоминающейся внешностью. Яркие и дерзкие образы звезды всегда становятся причиной жарких обсуждений. И пока одни критикуют артистку за излишнюю откровенность, другие восхищаются эффектной фигурой знаменитости. Вот и очередной наряд Яны стал предметом споров в Сети.

Кошкина, которой приписывают роман с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, появилась на премии "Золотой граммофон" в черном прозрачном платье. Звезда "Однажды в России" подобрала туфли в цвет наряда. Платье выгодно подчеркнуло стройную талию Яны и ее пышный бюст. Однако внимание пользователей привлекло другое. В комментариях поспорили: надела ли актриса нижнее белье?

"Без трусиков что ли?" – поинтересовался один из подписчиков Кошкиной.

Однако особенно внимательные пользователи социальной сети заметили, что белье звезда все-таки надела, просто из-за цвета его почти не видно.

Поклонники похвалили не только наряд Яны, но и саму девушку за ее смелость. "Эффектное платье", "Смелая", "Ты просто космос", "Яночка, что ты с нами делаешь", – написали в комментариях.

Ранее Настасья Самбурская показала "интимное" фото с Кошкиной, которое вызвало бурную реакцию у поклонников актрис.