Умер "голос Кремля"

Умер "голос Кремля"
Евгений Хорошевцев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Диктора не стало на 77-м году жизни

Скончался Евгений Хорошевцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Свои соболезнования родным и близким народного артиста России выразил Владимир Путин, передает РИА "Новости". От чего умер артист, неизвестно. Телеграм-канал Mash уверяет, что у зараженного коронавирусом диктора была пневмония. 

Именно Хорошевцев озвучивал Парад Победы на Красной площади, а также все протокольные мероприятия с участием лидера россиян. Он был учеником Юрия Левитана. 

Хорошевцев с юности хотел работать в мире искусства. Он окончил ГИТИС по специальности режиссер. В 1968-м стал режиссером Всесоюзного радио. Совместно с Левитаном вел праздничные демонстрации. В 2007-м начал озвучивать Парады Победы. Хорошевцев сыграл в нескольких фильмах и сериалах. 

Полина ИВАНОВА

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