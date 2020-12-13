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Скончался Евгений Хорошевцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Свои соболезнования родным и близким народного артиста России выразил Владимир Путин, передает РИА "Новости". От чего умер артист, неизвестно. Телеграм-канал Mash уверяет, что у зараженного коронавирусом диктора была пневмония.
Именно Хорошевцев озвучивал Парад Победы на Красной площади, а также все протокольные мероприятия с участием лидера россиян. Он был учеником Юрия Левитана.
Хорошевцев с юности хотел работать в мире искусства. Он окончил ГИТИС по специальности режиссер. В 1968-м стал режиссером Всесоюзного радио. Совместно с Левитаном вел праздничные демонстрации. В 2007-м начал озвучивать Парады Победы. Хорошевцев сыграл в нескольких фильмах и сериалах.
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