Татьяна Брухунова поделилась нежным фото

Избранница Евгения Петросяна старается не афишировать свою личную жизнь, а на вопросы о семье отвечает неохотно. До этого Татьяна Брухунова тщательно скрывала сына от известного юмориста, однако сегодня решила сделать исключение: молодая мама опубликовала фотографию с крохой.

На снимке Брухунова держит Вагана на руках и с улыбкой смотрит на наследника. Мальчик в бело-голубом костюмчике и ретро-шапочке ответил маме взаимной улыбкой.

"Какие планы на воскресенье? Мы в гости!" – подписала трогательный снимок жена Петросяна.

В комментариях пользователи отметили, что наследник звездной пары взял самое лучшее от обоих родителей. "Похож и на папу, и на маму, никого не обидел. Ну очень славный", "Какие вы лапочки", "Хорошенький богатырь. Глазки папины, улыбка мамина", "Вагаша прелесть!", "По-моему, копия Вы!", "Какое счастье, копия папа", "В детских улыбках отражается благополучие семьи. Вагаша копия папочки и мамочки", – написали умиленные поклонники.

Ранее Евгений Петросян объяснил, почему он не хочет, чтобы его дочь от первого брака виделась с сыном.