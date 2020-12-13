"Глазки папины, улыбка мамина": молодая жена Петросяна перестала скрывать лицо сына

"Глазки папины, улыбка мамина": молодая жена Петросяна перестала скрывать лицо сына
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова поделилась нежным фото

Избранница Евгения Петросяна старается не афишировать свою личную жизнь, а на вопросы о семье отвечает неохотно. До этого Татьяна Брухунова тщательно скрывала сына от известного юмориста, однако сегодня решила сделать исключение: молодая мама опубликовала фотографию с крохой.

На снимке Брухунова держит Вагана на руках и с улыбкой смотрит на наследника. Мальчик в бело-голубом костюмчике и ретро-шапочке ответил маме взаимной улыбкой. 

"Какие планы на воскресенье? Мы в гости!" – подписала трогательный снимок жена Петросяна. 

В комментариях пользователи отметили, что наследник звездной пары взял самое лучшее от обоих родителей. "Похож и на папу, и на маму, никого не обидел. Ну очень славный", "Какие вы лапочки", "Хорошенький богатырь. Глазки папины, улыбка мамина", "Вагаша прелесть!", "По-моему, копия Вы!", "Какое счастье, копия папа", "В детских улыбках отражается благополучие семьи. Вагаша копия папочки и мамочки", – написали умиленные поклонники. 

Ранее Евгений Петросян объяснил, почему он не хочет, чтобы его дочь от первого брака виделась с сыном. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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