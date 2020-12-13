На съемках одного фильма произошел конфуз

Стас Садальский рассказал о том, что служил вместе с Валентином Гафтом в театре "Современник", а также снимался с ним в кино. Во время работы над картиной "Небеса обетованные" произошел казус.

В той ленте покойная Людмила Иванова играла безумную старуху, окруженную кошками. Во время перерыва на съемочной площадке одного кота положили актрисе на грудь, животное заснуло. А когда прогремела кинохлопушка четвероногий испугался и "обделался прямо Милочке на плечо". Артиста любившая животных, посмеялась. А вот Гафту было неприятно.

Тогда Иванова ответила Гафту, пишет Садальский, отметив, что они не знают, какими будут в старости. Актер добавил, что слова его коллеги оказались пророческими. Под конец жизни и Иванова, и Гафт стали беспомощными и передвигались на инвалидном кресле. Однако оба артиста уходили в полном сознании.

Поклонники в комментариях растрогались от слов Садальского. Многие скорбят из-за смерти мэтра, отмечая, что его имя вписано в историю.

Гафта не стало 12 декабря. Перед смертью актер не мог уже двигаться и разговаривать.