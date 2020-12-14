На юмориста хотят подать в суд за клевету

В одном из недавних интервью Евгений Петросян рассказал, что на самом деле Армен Джигарханян умирал в страшных муках, потому что за артистом никто не ухаживал. Новость имела эффект разорвавшейся бомбы и вызвала жаркие споры в Сети. Кто-то не верил создателю "Кривого зеркала", а других эта новость заставила задуматься, мол, неужели бывшая актера не врет. И вот теперь близкие Армена Борисовича намерены засудить комика за клевету.

Комментируя скандальное интервью, Вячеслав Дьяченко обрушился на Петросяна.

"Петросян – старый лгун. Он не был другом Армена Борисовича Джигарханяна и никогда не приходил в наш театр. Он вообще не был знаком с Арменом Борисовичем", – отметил завтруппой Театра Джигарханяна в беседе с "Экспресс газетой".

Дьяченко добавил, что ни театр, ни родные не отворачивались от больного Джигарханяна и до последней его минуты были рядом.

Ранее пасынок актера отреагировал на скандальное заявление Петросяна об артисте. Степан Джигарханян признался, что пришел в ужас от сказанного, а слова юмориста назвал возмутительной ложью.