Инициатором разрыва стал поп-король

Почти 30 лет рядом с Филиппом Киркоровым была женщина, которая знала о привычках и предпочтениях певца, пожалуй, практически все. Однако в этом году поп-королю пришлось расстаться с известной на всю страну домработницей Люсей.

Хозяйка призналась, что слухи о ее увольнении ходили уже давно. Сейчас Киркоров подыскивает кого-то помоложе и поактивнее, чем 80-летняя Людмила Дорондова.

"Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то. С этим коронавирусом, заразой, все какие-то нервные стали. И все равно я Филиппа люблю, он для меня всегда был как ребенок", – рассказала женщина в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Оказалось, что уволил домработницу Киркоров еще в мае. Но даже после расставания артист не бросил любимую женщину: помогал деньгами.

Известная Люся признается, что содержать дом Филиппа Бедросовича было непросто, да и не все желания женщина могла исполнить. Например, так и не научилась готовить высокий омлет, а однажды и вовсе испортила любимый атласный халат певца.

Ранее Киркоров оказался в центре скандала на "Песне года". Опоздавший на съемки поп-король не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина.