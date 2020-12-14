"Все равно я Филиппа люблю": верная спутница Киркорова рассказала о расставании

"Все равно я Филиппа люблю": верная спутница Киркорова рассказала о расставании
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инициатором разрыва стал поп-король

Почти 30 лет рядом с Филиппом Киркоровым была женщина, которая знала о привычках и предпочтениях певца, пожалуй, практически все. Однако в этом году поп-королю пришлось расстаться с известной на всю страну домработницей Люсей. 

Хозяйка призналась, что слухи о ее увольнении ходили уже давно. Сейчас Киркоров подыскивает кого-то помоложе и поактивнее, чем 80-летняя Людмила Дорондова. 

"Филипп меняет коллектив, возможно, ему кто-то нашептал про меня, а может, он обиделся на что-то. С этим коронавирусом, заразой, все какие-то нервные стали. И все равно я Филиппа люблю, он для меня всегда был как ребенок", – рассказала женщина в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. 

Оказалось, что уволил домработницу Киркоров еще в мае. Но даже после расставания артист не бросил любимую женщину: помогал деньгами. 

Известная Люся признается, что содержать дом Филиппа Бедросовича было непросто, да и не все желания женщина могла исполнить. Например, так и не научилась готовить высокий омлет, а однажды и вовсе испортила любимый атласный халат певца. 

Ранее Киркоров оказался в центре скандала на "Песне года". Опоздавший на съемки поп-король не стал терпеть замечаний режиссера концерта Александра Ревзина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Это же не шуточки": Путин устроил разнос министрам - видео

Президент РФ удивился, куда смотрит правительство

США припасли санкционный козырь против России

Последствия атаки Вашингтона будут неприятными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей