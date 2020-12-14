Выдающийся спортсмен встал на защиту исторической чести нашего государства

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев возмутился тем, что телеведущему Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского. По мнению прославленного спортсмена, человек, оскорбивший память верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, не достоин такой награды.



Мехонцев напомнил, что этот орден имеет очень богатую историю – знак отличия получали герои Отечественной войны 1812 года, а также бойцы, освобождавшие нашу Родину от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Олимпийскому чемпиону показалось весьма странным, что в плеяду мужественных и храбрых защитников страны затесался спортивный комментатор с неоднозначный взглядами. Мехонцев припомнил Губерниеву его оскорбительные слова о выдающемся государственном деятеле, одержавшему победу в самой кровавой за все времена войне.

Спортсмен заявил, что в его голове не укладывается "как болтуну с поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего" Иосифа Сталина могут вручать такие знаки отличия. Свое негодование чемпион излил на странице в "Инстаграм".

Напомним, в 2019 году телеведущий поделился альтернативным взглядом на историю Великой войны. Губерниев считает, что в первые дни мирового конфликта Сталин "зассал и никуда не высовывался".

К слову, недавно известная артистка Лия Ахеджакова напомнила о своем негативном отношении к вождю революции. Она сравнила Иосифа Сталина с Александром Лукашенко и затруднилась определить, "кто из них хуже".