"Поганый рот": олимпийский чемпион размазал Губерниева за слова о Сталине

"Поганый рот": олимпийский чемпион размазал Губерниева за слова о Сталине
Дмитрий Губерниев. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Выдающийся спортсмен встал на защиту исторической чести нашего государства

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев возмутился тем, что телеведущему Дмитрию Губерниеву вручили орден Александра Невского. По мнению прославленного спортсмена, человек, оскорбивший память верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, не достоин такой награды.

Мехонцев напомнил, что этот орден имеет очень богатую историю – знак отличия получали герои Отечественной войны 1812 года, а также бойцы, освобождавшие нашу Родину от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Олимпийскому чемпиону показалось весьма странным, что в плеяду мужественных и храбрых защитников страны затесался спортивный комментатор с неоднозначный взглядами. Мехонцев припомнил Губерниеву его оскорбительные слова о выдающемся государственном деятеле, одержавшему победу в самой кровавой за все времена войне.

Спортсмен заявил, что в его голове не укладывается "как болтуну с поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего" Иосифа Сталина могут вручать такие знаки отличия. Свое негодование чемпион излил на странице в "Инстаграм".

Напомним, в 2019 году телеведущий поделился альтернативным взглядом на историю Великой войны. Губерниев считает, что в первые дни мирового конфликта Сталин "зассал и никуда не высовывался".

К слову, недавно известная артистка Лия Ахеджакова напомнила о своем негативном отношении к вождю революции. Она сравнила Иосифа Сталина с Александром Лукашенко и затруднилась определить, "кто из них хуже".

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
Потому и живёте как изгои, что до сих пор пол страны молится негодяю Сталину. У вас крыша давно поехала, а не лечитесь. Пожить бы вам всем любителям в ту эпоху, в лагерях, ум бы сразу пришёл, коротка у вас память или её нет совсем. Об этом недояеловеке просто мерзко говорить.
Вы там в "своей" стране помалкивайте. Мы как-нибудь без вас со своим домом разберемся. Уже наслушались заморских экспертов. Сталин - великий человек. И убивали в его время столько же, сколько во многих других странах. Так что свои истории по Солженицыну оставьте в разделе "фантастика".
Гость
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Мой отец знал, что анекдоты про Сталина рассказывать нельзя, а потому и не сидел в тюрьме. А вот такие как ты и были доносчиками, по причине которых в основном и садили ни в чем не повинных людей. Время такое было - борьба противоположностей. А как бы повел себя в тех условиях Троцкий, например? Думаю, что лучше не было бы.
Гость
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Потому и живёте как изгои, что до сих пор пол страны молится негодяю Сталину. У вас крыша давно поехала, а не лечитесь. Пожить бы вам всем любителям в ту эпоху, в лагерях, ум бы сразу пришёл, коротка у вас память или её нет совсем. Об этом недояеловеке просто мерзко говорить.
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