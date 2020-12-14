Актрису обокрала домработница

Найти хорошую домработницу – это непростая задача, ведь порой бывает очень сложно начать доверять малознакомым людям. Так, Екатерина Семенова рассказала, что стала жертвой собственной прислуги.

Оказалось, что женщина, убиравшая в доме актрисы, начала ее обворовывать. Сначала пропали часы Cartier, а после и дорогие семейные украшения, которые она получила в наследство. Актриса, родившая ребенка от Антона Табакова, в эфире шоу "Звезды сошлись" призналась, что не убирала ценности в сейф, потому что доверяла своей домработнице.

Тогда звезда решила устроить проверку. Семенова положила кольцо, желая посмотреть пропадет оно или нет. Спустя время украшение пропало. После актриса попросила домработницу найти драгоценность, уверяя, что оставила его на видном месте.

Кольцо-то женщина нашла, только Семенова решила ее уволить. Заявление в полицию актриса писать не стала, потому что ей не удалось поймать воровку с поличным.

Ранее домработница Филиппа Киркорова рассказала о своем увольнении. По словам известной хозяйки Люси, содержать дом поп-короля было непросто.