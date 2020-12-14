"Их четверо": Пресняков сделал неожиданное признание о сыновьях

"Их четверо": Пресняков сделал неожиданное признание о сыновьях
Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С появлением еще одного ребенка артист стал гораздо собраннее

Месяц назад Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову сына Ивана. Также супруги воспитывают Артема, а старшему наследнику певца Никите уже 29 лет. Но, как оказалось, на самом деле у артиста не три сына, а четыре. 

Этой шокирующей новостью поделился сам Пресняков-младший. 

"Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа – он тоже стал ребенком. Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей", – шутит исполнитель. 

При этом певец отмечает, что он сам тот еще ребенок. Например, когда они собирают конструктор с сыном Артемом, то могут серьезно повздорить из-за одной детальки, пишет StarHit. Однако несмотря на всю несерьезность ситуации, Владимир считает, что стал гораздо собраннее. 

Мне мнению артиста, он сейчас испытывает такие эмоции, которых ранее не было в его жизни. Пресняков-младший признается, что может рыдать в три ручья, когда смотрит выступления среднего сына. 

"Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем, как мне кажется", – поделился Владимир. 

Ранее супруга артиста Наталья Подольская призналась, что после родов боится выйти на публику.

Юлия МИХАЙЛОВА

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