С появлением еще одного ребенка артист стал гораздо собраннее

Месяц назад Наталья Подольская подарила Владимиру Преснякову сына Ивана. Также супруги воспитывают Артема, а старшему наследнику певца Никите уже 29 лет. Но, как оказалось, на самом деле у артиста не три сына, а четыре.

Этой шокирующей новостью поделился сам Пресняков-младший.

"Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа – он тоже стал ребенком. Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей", – шутит исполнитель.

При этом певец отмечает, что он сам тот еще ребенок. Например, когда они собирают конструктор с сыном Артемом, то могут серьезно повздорить из-за одной детальки, пишет StarHit. Однако несмотря на всю несерьезность ситуации, Владимир считает, что стал гораздо собраннее.

Мне мнению артиста, он сейчас испытывает такие эмоции, которых ранее не было в его жизни. Пресняков-младший признается, что может рыдать в три ручья, когда смотрит выступления среднего сына.

"Тебя накрывает такая волна! Руки трясутся, сердце бьется, мега адреналин. Не сравнится ни с прыжком с парашютом, ни с наркотиками, ни с алкоголем, как мне кажется", – поделился Владимир.

Ранее супруга артиста Наталья Подольская призналась, что после родов боится выйти на публику.