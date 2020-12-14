"Алла хулиганка": Галкин показал утреннее фото жены и детей

"Алла хулиганка": Галкин показал утреннее фото жены и детей
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Главной звездой снимка стала Примадонна

Максим Галкин любит делиться с поклонниками повседневными моментами своей семейной жизни. В его социальных сетях часто появляются трогательные фотографии детей и жены, занимающихся привычными для всех делами. В этот раз юморист опубликовал фотографию Лизы и Гарри, которые должны отправиться в школу. Но больше всего внимания привлекла Алла Борисовна, которая игриво выглядывает из-за угла. 

На снимке наследники звездной пары выглядят хоть и сонными, но довольными. А вот Примадонна, кажется, радуется, что ей никуда идти не надо. Любящий муж запечатлел Пугачеву с растрепанными волосами и в халате. 

"В школу!" – подписал снимок артист. 

В комментариях пользователи социальной сети умилились семейной идиллии. "Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило", "А мама стоит счастливая, что детки в школу идут", "Алла чудесна на заднем плане", "Алла хулиганка", "Обожаю Аллу! Особенно такую, домашнюю", "А тот, кто там, за углом прячется, радуется, что в школу не надо?",  "Блондинка за углом очаровательна", "Видно с удовольствием идут", – отметили поклонники. 

Ранее Галкин показал свои школьные фотографии. Фанаты отметили, что Гарри – это маленькая копия юного пародиста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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