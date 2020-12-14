Всенародного любимца похоронят на Троекуровском кладбище

Сегодня состоится церемония прощания с Валентином Гафтом. Она пройдет в театре "Современник", на сцене которого он выступал более 50 лет. Стало известно, что актера и писателя похоронят на Аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Там же были похоронены Марина Голуб, Любовь Полищук, Николай Караченцов. Покоиться тело Гафта будет между могилами коллег Александра Лазарева и Владислава Галкина, пишут "Дни.ру".

Поклонники ожидают, что на могиле Валентина Гафта не будут устанавливать православный крест, поскольку актер был чистокровным евреем.

Ранее режиссер Иосиф Райхельгауз рассказал, как артист провел последние дни. Оказалось, что перед смертью Гафт не мог двигаться и говорить. Огромную поддержку всенародному любимцу оказывала его супруга Ольга Остроумова, которая не отходила от мужа ни на шаг.

А вот от посещения врачей перенесший инсульт Гафт отказывался, так как понимал, что ему осталось недолго, и не хотел отнимать у врачей их драгоценное время.