Телеведущий предложил артисту попробовать себя в новом амплуа

Вот уже много лет капитал-шоу "Поле чудес" не теряет своей популярности. Возможно, в этом есть заслуга Леонида Якубовича, который ведет программу почти с самого ее начала. Однако не так давно Прохор Шаляпин предложил свою кандидатуру на роль соведущего любимой многими зрителями телепередачи. Оказалось, что певец мечтает об этом уже очень давно.

Леонид Аркадьевич отреагировал на слова артиста. Телеведущий предложил Шапяпину попробовать хотя бы один раз, чтобы он понял, что это такое, пишет портал News.ru.

Ранее Прохор заявил, что давно мечтает вести "Поле чудес, потому что любит эту программу с детства. Певец отметил, что даже если он не сможет попасть на место Леонида Якубовича или его соведущего, он был бы счастлив выступать в перерывах между угадыванием слов и исполнять русские народные песни.

Артист объяснил, что вести передачу он хочет потому, что считает пенсионеров, которые составляют большую часть зрителей, самой благодарной аудиторией.