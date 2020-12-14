Можно было спасти: близкий друг обвинил дочь в смерти Легкоступовой

Можно было спасти: близкий друг обвинил дочь в смерти Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка просто решила сэкономить на здоровье матери, считает мужчина

Пластический хирург Владимир Плахотин, который делал операции Валентине Легкоступовой, успел за это время сдружиться с исполнительницей. Врач решил поделиться своим мнением о причинах столь быстрой смерти артистки. 

По мнению медика, в случившемся виновата наследница Легкоступовой, которая отправила маму в одну из самых дешевых наркологических клиник в столице. Плахотин подчеркнул, что в больнице певице не смогли оказать квалифицированную помощь. 

"Дочка повезла маму в тот наркологический диспансер, где все подешевле. Туда бесплатно отвозят человеческий мусор со всей Москвы и Московской области. У нас в Москве много частных хороших больниц. И стоимость обследования в них невелика", – поделился пластический хирург с изданием "Телепрограмма". 

Оказалось, что в больнице, в которую Легкоступова была доставлена с черепно-мозговой травмой, не было даже аппарата МРТ, поэтому ей не могли назначить правильное лечение. Из-за этого было потеряно драгоценное время. 

Плахотин уверен, что если бы Анетта Бриль сразу же отвезла мать в хорошую клинику, то сейчас бы певица была жива. 

К слову, хирург также отметил, что все операции артистки оплачивал Юрий Фирсов. Он уверен, что супруги действительно любили друг друга, а никакой корысти со стороны яхтсмена друг Легкоступовой не заметил.

Однако подруги звезды так не считают. Не так давно Ольга Зарубина и Елена Перелыгина заявили, что в смерти певицы виновен именно Фирсов, которого они назвали психопатом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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