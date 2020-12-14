Актриса не появлялась в соцсетях около трех месяцев

Елена Корикова, известная по сериалу "Бедная Настя", ведет закрытый образ жизни. Кинозвезда отказалась от съемок и интервью и общается с поклонниками лишь в соцсетях. Однако последние три месяца актриса и вовсе не выходила на связь, чем обеспокоила подписчиков.

Свой последний пост в "Инстаграм" артистка опубликовала в конце сентября. Корикова и раньше делилась новыми снимками не слишком часто, но столь продолжительного перерыва не было уже больше года. На это обратили внимание в комментариях под последним фото поклонники блондинки:

"Елена, куда вы пропали?", "Елена! Мы очень по вам скучаем".

Впрочем, на один из комментариев Корикова ответила около месяца назад улыбающимся смайлом. Остается надеяться, что актриса просто наслаждается семейной жизнью, поэтому решила отдохнуть от соцсетей.

Звезда "Бедной Насти" уже долгое время живет в Черногории, а летом прошлого года она вышла замуж, передает "Комсомольская правда". Имя избранника Корикова по-прежнему держит в секрете.

Как сложилась судьба актрисы после ухода из кино, ранее писало "Утро.ру".