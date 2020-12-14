Перестала выходить на связь: куда пропала Корикова из "Бедной Насти"

Перестала выходить на связь: куда пропала Корикова из "Бедной Насти"
Елена Корикова. Фото: Ali Magomedov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не появлялась в соцсетях около трех месяцев

Елена Корикова, известная по сериалу "Бедная Настя", ведет закрытый образ жизни. Кинозвезда отказалась от съемок и интервью и общается с поклонниками лишь в соцсетях. Однако последние три месяца актриса и вовсе не выходила на связь, чем обеспокоила подписчиков.

Свой последний пост в "Инстаграм" артистка опубликовала в конце сентября. Корикова и раньше делилась новыми снимками не слишком часто, но столь продолжительного перерыва не было уже больше года. На это обратили внимание в комментариях под последним фото поклонники блондинки:

"Елена, куда вы пропали?", "Елена! Мы очень по вам скучаем".

Впрочем, на один из комментариев Корикова ответила около месяца назад улыбающимся смайлом. Остается надеяться, что актриса просто наслаждается семейной жизнью, поэтому решила отдохнуть от соцсетей.

Звезда "Бедной Насти" уже долгое время живет в Черногории, а летом прошлого года она вышла замуж, передает "Комсомольская правда". Имя избранника Корикова по-прежнему держит в секрете.

Как сложилась судьба актрисы после ухода из кино, ранее писало "Утро.ру".

Фоторепортаж
Избиения и разводы: что случилось с актерами сериала "Бедная Настя"
Елена Корикова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Екатерина Климова. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Даниил Страхов. Фото:АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Петр Красилов. Фото:Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Кадр из сериала &#34;Бедная Настя&#34;
Карина СИРАЗОВА

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