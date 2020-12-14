Шоумен стал выглядеть более подтянутым

Супруга Александра Цекало, Дарина Эрвин на своей инстаграм-странице поделилась свежим снимком юмориста. Как известно, сам актер не имеет личного микроблога, поэтому о его жизни можно узнать только через художницу. Так, по фото заметно, что 59-летний Александр сильно похудел.

Кадр появился в разделе "сторис". На снимке одетый в черную водолазку и черную куртку Цекало позирует на фоне елок. Вероятно, супруги пришли покупать одну из них – ту, которая принесет праздничную атмосферу в дом.

Несмотря на то, что лицо Александра скрывает маска, можно увидеть, что артист действительно сбросил несколько килограммов. Шоумен стал выглядеть более подтянутым.

Напомним, в 2019 году Цекало и Эрвин сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина стала четвертой по счету женой сценариста. На данный момент у супругов нет общих детей. Однако от третьего брака с сестрой Веры Брежневой, Викторией Галушкой у юмориста родились дочь Александра и сын Михаил.

Ранее стало известно о том, как живет приемная дочь Александра Цекало – Ева. Матерью девушки является известная певица Лолита Милявская.