"Какой ужас": новый памятник Табакову вызвал неоднозначную реакцию

"Какой ужас": новый памятник Табакову вызвал неоднозначную реакцию
Олег Табаков. Фото:Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые россияне не оценили выбор одного из героев монумента

Сегодня на Малой Сухаревской площади в Москве состоялось торжественное открытие памятника Олегу Табакову. Скульптуру установили около Новой сцены Театра, основанного народным артистом, в честь его 85-летия. Первыми кадрами монумента поделилась вдова режиссера Марина Зудина.

Памятник состоит из нескольких элементов: "Атома Солнца" и сидящего около него Табакова в компании Матроскина из "Простоквашино", который в советском мультфильме говорил голосом актера. Обоих героев скульптор Александр Руковишников изобразил с одинаковыми красными шарфами будто бы во время увлекательной беседы, а на лице Олега Павловича можно разглядеть улыбку и хитрый прищур.

Новый монумент тут же принялись обсуждать подписчики Зудиной, причем их мнения разделились. Одним памятник совершенно не понравился:

"Странная идея памятника... У меня Олег Павлович ассоциируется с более высокими матерями, но не как с котом из Простоквашино", "Какой ужас!!!!!! Бедный Табаков".

Несмотря на критику, положительных комментариев все же было больше. Поклонники оценили не только то, как изобразили режиссера, но и выбор его спутника. В комментариях написали, что кот Матроскин сопровождает нас во взрослую жизнь с самого детства:

"Очень интересный памятник", "Солнечная и правильная композиция", "Идея просто отличнейшая!", "Очень похож, так удалось передать хулиганский взгляд Маэстро!"

Недавно вдова Табакова пожаловалась на безработицу после смерти супруга. Журналистам удалось узнать о гонорарах Зудиной в театре.

Карина СИРАЗОВА

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