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Умер оперный певец, ветеран ВОВ и заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов. Его смерть наступила накануне, 13 декабря.
Трагическую новость сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
"Теплый, солнечный тембр, артистическое обаяние и темперамент, трепетность исполнения – таким запомнила тенора Владимира Кравцова публика", – говорится в публикации.
Когда Владимиру Кравцову было 18 лет, его призвали на фронт. Юноша принимал участие в прорыве обороны на Висле, смело сражался за освобождение нескольких польских городов, среди которых – Лович, Сохачев, Быдгощ и другие. Кроме того, он дошел до самого Берлина.
Свою певческую карьеру Владимир Васильевич начал в хоре Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. Параллельно Кравцов получал музыкальное образование. Окончив Московскую консерваторию и проработав некоторое время в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, артист устроился в Кировский театр (ныне – Мариинский, прим. ред.).
Оперный певец исполнил большое количество партий тенорового репертуара. В список его ролей входят Ленский, Самозванец, Герцог, Альфред и другие яркие герои.
Сообщается, что Кравцов скончался на 94-м году жизни. Место и время траурной церемонии пока что не уточняются.
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