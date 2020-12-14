Артист скончался в возрасте 93-х лет

Умер оперный певец, ветеран ВОВ и заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов. Его смерть наступила накануне, 13 декабря.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"Теплый, солнечный тембр, артистическое обаяние и темперамент, трепетность исполнения – таким запомнила тенора Владимира Кравцова публика", – говорится в публикации.

Когда Владимиру Кравцову было 18 лет, его призвали на фронт. Юноша принимал участие в прорыве обороны на Висле, смело сражался за освобождение нескольких польских городов, среди которых – Лович, Сохачев, Быдгощ и другие. Кроме того, он дошел до самого Берлина.

Свою певческую карьеру Владимир Васильевич начал в хоре Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. Параллельно Кравцов получал музыкальное образование. Окончив Московскую консерваторию и проработав некоторое время в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, артист устроился в Кировский театр (ныне – Мариинский, прим. ред.).

Оперный певец исполнил большое количество партий тенорового репертуара. В список его ролей входят Ленский, Самозванец, Герцог, Альфред и другие яркие герои.

Сообщается, что Кравцов скончался на 94-м году жизни. Место и время траурной церемонии пока что не уточняются.