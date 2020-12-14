Умер известный оперный певец

Умер известный оперный певец
Фото: pixabay.com
Артист скончался в возрасте 93-х лет

Умер оперный певец, ветеран ВОВ и заслуженный артист РСФСР Владимир Кравцов. Его смерть наступила накануне, 13 декабря.

Трагическую новость сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

"Теплый, солнечный тембр, артистическое обаяние и темперамент, трепетность исполнения – таким запомнила тенора Владимира Кравцова публика", – говорится в публикации.

Когда Владимиру Кравцову было 18 лет, его призвали на фронт. Юноша принимал участие в прорыве обороны на Висле, смело сражался за освобождение нескольких польских городов, среди которых – Лович, Сохачев, Быдгощ и другие. Кроме того, он дошел до самого Берлина.

Свою певческую карьеру Владимир Васильевич начал в хоре Азербайджанского театра оперы и балета имени Ахундова. Параллельно Кравцов получал музыкальное образование. Окончив Московскую консерваторию и проработав некоторое время в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, артист устроился в Кировский театр (ныне – Мариинский, прим. ред.).

Оперный певец исполнил большое количество партий тенорового репертуара. В список его ролей входят Ленский, Самозванец, Герцог, Альфред и другие яркие герои.

Сообщается, что Кравцов скончался на 94-м году жизни. Место и время траурной церемонии пока что не уточняются. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Это же не шуточки": Путин устроил разнос министрам - видео

Президент РФ удивился, куда смотрит правительство

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей