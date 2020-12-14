"Могу спать спокойно": Успенская составила завещание

"Могу спать спокойно": Успенская составила завещание
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не стала распространяться относительно того, чьи имена вошли в документ

Любовь Успенская рассказала о том, что она написала завещание. Исполнительница русского шансона захотела заранее решить судьбу своего имущества.

В эфире передачи "Пусть говорят" Успенская объяснила – ее шаг связан с особенностью времени. Наступил такой период, когда не знаешь, что произойдет завтра.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на свое имущество и теперь могу спать спокойно", – высказалась артистка.

Любовь Залмановна подумала о тех, кому может достаться наследство. Ведь благодаря официальному документу им будет гораздо проще получить свою долю, при этом не устраивая войн за имущество.

Однако королева шансона не уточнила, кто именно указан в завещании. Примечательно, что единственная дочь Успенской, Татьяна Плаксина, разорвала отношения со звездной матерью. Некоторое время назад наследница певицы обвинила ее в тирании и издевательствах. Поэтому вполне вероятно, что девушка останется ни с чем, пишет "СтарХит".

Ранее появилась информация о том, что Любовь Успенская отказалась сниматься в "Голубых огоньках". Артистка заявила о нежелании участвовать в массовых сборищах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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