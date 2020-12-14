"Чудесный мальчик": обаяние маленького сына поразило Виторгана

"Чудесный мальчик": обаяние маленького сына поразило Виторгана
Максим Виторган. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актера растрогало поведение наследника

Максим Виторган – достаточно востребованный актер, принимающий участие в различных проектах. Однако звезда фильма "Чемпионы" находит время на общение с сыном Платоном, которого в 2016-м году ему подарила бывшая жена Ксения Собчак. На своей инстаграм-странице артист опубликовал трогательное видео с наследником.

Ролик был сделан в здании бассейна. Маленький Платон попросил отца надеть ему плавательные очки, после чего пойти на улицу. Когда Виторган уточнил у сына, зачем ему нужен этот аксессуар, ребенок ответил: "Пойду плавать с горки".

Для большей убедительности малыш выразительно посмотрел на отца. Тот не смог устоять перед обаянием наследника.

"По-моему, шрековский кот в сапогах нервно курит в углу", - отметил Максим.

Подписчики актера пришли в восторг от умилительного видео.

"Какой милый ребенок!!", "На папу похож", "Мальчишечка замечательный", "Какой он ангел", "Чудесный мальчик у вас получился", – прокомментировали пользователи Сети.

После развода Собчак не стала лишать Виторгана возможности видеться с сыном. Максим и Платон много времени проводят вместе. Иногда бывшие супруги воссоединяются, чтобы погрузить ребенка в атмосферу полноценной семьи.

Ранее стало известно о том, что Виторган лишился работы из-за скандальной деятельности Собчак. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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