Внебрачный сын покойного Гафта пропустит похороны отца

Внебрачный сын покойного Гафта пропустит похороны отца
Валентин Гафт. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Мужчина тяжело переживает смерть отца

Завтра,15 декабря, состоятся похороны Валентина Гафта. Среди присутствующих на траурной церемонии не будет внебрачного сына актера Вадима Никитина. Сам наследник объяснил, почему он не проводит отца в последний путь.

На данный момент мужчина находится в Бразилии. Приехать в Россию Вадиму помешали коронавирусные ограничения.

"Из-за пандемии я не могу попрощаться с моим отцом. Если бы смог, прилетел бы в Москву", – высказался убитый горем наследник артиста.

Новость о смерти Валентина Иосифовича застала Никитина врасплох. Ведь только несколько лет назад актер признал, что у него действительно есть внебрачный сын. Родственники так и не успели воссоединиться: сначала у артиста ухудшилось здоровье, а позже началась пандемия COVID-19.

Матерью Вадима является художница Елена Никитина. Когда-то между ней и Валентином Гафтом вспыхнул роман. В итоге женщина забеременела, но актер отказался признавать ребенка. Спустя некоторое время Елена взяла сына и уехала к сестре в Бразилию.

Ранее встал вопрос о том, кто получит наследство покойного Валентина Иосифовича – вдова Ольга Остроумова или внебрачный сын. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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