Порвавший с женой Деревянко задолжал крупную сумму

Порвавший с женой Деревянко задолжал крупную сумму
Павел Деревянко. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сам актер из "Домашнего ареста" о долге не знал

Павлу Деревянко напомнили о том, что он не выплатил транспортный налог. Интересно, что о долге в 60 тыс. руб. артист узнал от журналистов на премьере фильма "Серебряные коньки" – его всерьез озадачил вопрос корреспондента.

Актер из "Домашнего ареста" признался, что впервые слышит о задолженности. При этом Деревянко тут же пообещал оплатить налог, чтобы не было конфуза, например, при выезде из страны, и даже поблагодарил журналистов за то, что они ему об этом сообщили.

"Я долги возвращаю железно: за мной вообще не заржавеет. Я не люблю быть должным никому",

приводит слова знаменитости WomanHit.

На мероприятии Павел также поделился планами на зиму. Несмотря на то что актер плохо катается на коньках, он все же хотел сходить на каток с детьми. А вот Новый год Деревянко планирует встретить дома в кругу семьи, передает "Собеседник".

На премьере также выяснилось, что актер из фильма "Салют-7" разошелся с Дарьей Мясищевой после десяти лет совместной жизни. Супруги расстались без скандалов, чтобы они не отразились на детях.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

"Это же не шуточки": Путин устроил разнос министрам - видео

Президент РФ удивился, куда смотрит правительство

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей