Сам актер из "Домашнего ареста" о долге не знал

Павлу Деревянко напомнили о том, что он не выплатил транспортный налог. Интересно, что о долге в 60 тыс. руб. артист узнал от журналистов на премьере фильма "Серебряные коньки" – его всерьез озадачил вопрос корреспондента.

Актер из "Домашнего ареста" признался, что впервые слышит о задолженности. При этом Деревянко тут же пообещал оплатить налог, чтобы не было конфуза, например, при выезде из страны, и даже поблагодарил журналистов за то, что они ему об этом сообщили.

"Я долги возвращаю железно: за мной вообще не заржавеет. Я не люблю быть должным никому",

– приводит слова знаменитости WomanHit.

На мероприятии Павел также поделился планами на зиму. Несмотря на то что актер плохо катается на коньках, он все же хотел сходить на каток с детьми. А вот Новый год Деревянко планирует встретить дома в кругу семьи, передает "Собеседник".

На премьере также выяснилось, что актер из фильма "Салют-7" разошелся с Дарьей Мясищевой после десяти лет совместной жизни. Супруги расстались без скандалов, чтобы они не отразились на детях.