"Идеальная фигура": звезда "Кухни" позировала в бикини перед зеркалом

"Идеальная фигура": звезда "Кухни" позировала в бикини перед зеркалом
Маша Горбань. Фото:nstagram.com/gorban_masha/
Актриса не смогла определиться с выбором купальника

Сегодня Мария Горбань отправилась на шоппинг. Артистка устроила примерку пляжных нарядов и показала фото в бикини подписчикам.

Звезда сериала "Кухня" позировала в примерочной, демонстрируя в "Инстаграм" различные модели слитных и раздельных купальников. Актриса не могла определиться между нарядами голубого, зеленого, розового и черного цветов, поэтому попросила совета у поклонников.

Комментаторы указывали но номер кадра с полюбившимся купальником, а некоторые отметили, что Марии идут все модели благодаря ее стройной фигуре:

"На тебе и пакет будет хорошо смотреться! Поэтому бери любой", "Принцесса", "Вам все очень идет", "Идеальная фигура", "Вы красавица!"

Позже в инстаграм-историях Горбань рассказала, что выбор в итоге сделал ее муж, который купил ей пляжный наряд ко дню рождения. Однако модель и цвет для актрисы останутся тайной до 26 декабря.

Мария Горбань совсем недавно вернулась с пляжного отдыха. Ранее звезда "Кухни" опубликовала пикантное видео из джакузи.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей