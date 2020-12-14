Актриса не смогла определиться с выбором купальника

Сегодня Мария Горбань отправилась на шоппинг. Артистка устроила примерку пляжных нарядов и показала фото в бикини подписчикам.

Звезда сериала "Кухня" позировала в примерочной, демонстрируя в "Инстаграм" различные модели слитных и раздельных купальников. Актриса не могла определиться между нарядами голубого, зеленого, розового и черного цветов, поэтому попросила совета у поклонников.

Комментаторы указывали но номер кадра с полюбившимся купальником, а некоторые отметили, что Марии идут все модели благодаря ее стройной фигуре:

"На тебе и пакет будет хорошо смотреться! Поэтому бери любой", "Принцесса", "Вам все очень идет", "Идеальная фигура", "Вы красавица!"

Позже в инстаграм-историях Горбань рассказала, что выбор в итоге сделал ее муж, который купил ей пляжный наряд ко дню рождения. Однако модель и цвет для актрисы останутся тайной до 26 декабря.

Мария Горбань совсем недавно вернулась с пляжного отдыха. Ранее звезда "Кухни" опубликовала пикантное видео из джакузи.