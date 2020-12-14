Муж рассказал о забывчивости звезды "Орла и решки"

Регину Тодоренко и Влада Топалова некоторые считают одной и самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Звезды вместе уже более двух лет, и похоже, в их семье царит гармония и любовь. Тем не менее артисты признались, что порой в их жизни происходят и курьезные ситуации.

В быту супруги оказались полными противоположностями. Как выразилась сама ведущая "Орла и решки", она по сравнению с педантичным и любящим порядок мужем словно "обезьяна из тропиков". Топалов же вспомнил, как впервые оказался дома у возлюбленной.

По его словам, заходя в квартиру, Тодоренко раздевается на ходу. "Шапку, ботинки, одежду по пути снимает, не останавливаясь. Все кругом у нее дома раскидано", – рассказал экс-солист "Smash".

А недавно певец проснулся от того, что замерз с утра.

"Смотрю, а у нас входная дверь открыта настежь. Регина забыла закрыть",

– поделился артист в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

После вылета из шоу "Ледниковый период" Топалов перенес операцию. А вот его супруга по-прежнему участвует в проекте.