"Дверь открыта настежь": Топалов вспомнил о случившемся из-за Тодоренко конфузе

"Дверь открыта настежь": Топалов вспомнил о случившемся из-за Тодоренко конфузе
Влад Топалов. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муж рассказал о забывчивости звезды "Орла и решки"

Регину Тодоренко и Влада Топалова некоторые считают одной и самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Звезды вместе уже более двух лет, и похоже, в их семье царит гармония и любовь. Тем не менее артисты признались, что порой в их жизни происходят и курьезные ситуации.

В быту супруги оказались полными противоположностями. Как выразилась сама ведущая "Орла и решки", она по сравнению с педантичным и любящим порядок мужем словно "обезьяна из тропиков". Топалов же вспомнил, как впервые оказался дома у возлюбленной.

По его словам, заходя в квартиру, Тодоренко раздевается на ходу. "Шапку, ботинки, одежду по пути снимает, не останавливаясь. Все кругом у нее дома раскидано", – рассказал экс-солист "Smash".

А недавно певец проснулся от того, что замерз с утра.

"Смотрю, а у нас входная дверь открыта настежь. Регина забыла закрыть",

поделился артист в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

После вылета из шоу "Ледниковый период" Топалов перенес операцию. А вот его супруга по-прежнему участвует в проекте.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Отложенный вопрос: названа главная проблема создания Союзного государства

Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран

Запад отвернулся от Тихановской: названа причина неудач белорусской оппозиции

Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей