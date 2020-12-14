Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Стилист Джордж Ровалс, ранее работавший с Аллой Пугачевой, высмеял образ Ларисы Долиной на премии "Золотой граммофон". По мнению шоумена, певица выбрала крайне неудачный наряд.
На церемонию вручения Долина надела длинное обтягивающее платье с глубоким декольте, нижнее белье телесного цвета, а также стильные серьги. Волосы Лариса Александровна собрала в высокий хвост.
"Платье у Долиной ужасное: все недостатки фигуры видны невооруженным взглядом. Красивой груди нет, пузо наружу", – резко высказался Джордж Ровалс.
Стилист отметил, что в этом платье исполнительница хита "Вечная любовь" выглядит беременной. Хотя шоумен не исключает, что это может быть правдой.
"Может, кстати, и так. Я уже ничему не удивляюсь!" – заявил он.
Под раздачу попала не только сама Долина, но и ее дизайнер. Звездный имиджмейкер пришел к выводу, что у обоих нет никакого вкуса, передает "Собеседник".
По словам шоумена, Лариса Александровна похожа на Ольгу Бузову в старости. Мол, 34-летняя певица тоже питает страсть к необычным нарядам.
Ранее стало известно о том, что Долина в мини-шортах восхитила россиян.
Установившийся после распада Советского Союза порядок усложняет объединения двух стран
Брюссель усомнился в пользе беглой домохозяйки