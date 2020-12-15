Цымбалюк-Романовская опозорилась с клипом после смерти Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская опозорилась с клипом после смерти Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Музыкальную работу украинки фактически проигнорировали

Смерть культового актера Армена Джигарханяна стала настоящим горем для многих. Однако некоторые здесь усмотрели возможность использовать трагедию в своих корыстных целях. По крайней мере, выпуск первого клипа Виталины Цымбалюк-Романовской вскоре после смерти ее бывшего супруга показался пользователям Сети недостойным пиаром на гибели маэстро.

Впрочем, волна популярности обошла украинскую пианистку стороной. Более чем за сутки ее "долгожданный" клип посмотрели всего несколько тысяч человек. Так что фурора не получилось.

В комментариях к видеоролику на ютуб-канале интернет-пользователи резко осудили пляски на костях именитого актера. Однако критические комментарии Виталина решила подчистить, оставив только пару десятков восхищенных возгласов от преданных фанатов.

"Хайпанула на смерти Джигарханяна", "Смерть мужа – самое то, чтобы себя и свою работу пропиарить", – приводит ныне удаленные комментарии издание "Комсомольская правда".

Стоит отметить, что Цымбалюк нередко вспоминает ныне покойного Джигарханяна. Недавно она шокировала народ подробностями предсмертных мук бывшего супруга.

Ольга ФЕДОРОВА

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