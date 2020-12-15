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Эмоциональное заявление Евгения Петросяна о том, что Армен
Джигарханян умирал страшных муках и гнил заживо в одиночестве, вызвало огромный резонанс в
обществе. Сегодня юморист объявил, что его неправильно поняли.
На своей странице в "Инстаграм" он написал длинный пост, который посвятил прошедшему интервью. В целом, создатель "Кривого зеркала" считает, что его подставили.
Евгений Ваганович рассказал, что информацию о мучительной кончине Джигарханяна он получил от своего знакомого. Тот заверял, что был в одной больнице с артистом, и лично видел, как он страдал. Петросян принял это за чистую монету и в порыве эмоций выложил на интервью.
При этом, согласно договоренностям с ведущим, перед выпуском шоу должны были показать Петросяну и согласовать с ним его публикацию. Поразмыслив, Евгений Ваганович хотел убрать эпизод про Джигарханяна, так как понял, что эту информацию нельзя считать достоверной и хорошо проверенной.
Однако заполучившие горячее интервью люди не смогли отказаться от такой "сенсации" и выпустили ролик, как было. Петросян же в целом считает обсуждение личной жизни артистов на всевозможных шоу отвратительным занятием.
"Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!" – сокрушается звезда "Аншлага".
К слову, скандальное высказывание Петросяна получило мощный
отклик. Но юмориста даже хотят подать в суд за клевету.
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