"Достигли дна": Петросян раскаялся из-за слов о сгнившем в одиночестве Джигарханяне

"Достигли дна": Петросян раскаялся из-за слов о сгнившем в одиночестве Джигарханяне
Евгений Петросян. Фото:instagram.com/petrosyanevgeny
Юморист оправдался после скандального интервью

Эмоциональное заявление Евгения Петросяна о том, что Армен Джигарханян умирал страшных муках и гнил заживо в одиночестве, вызвало огромный резонанс в обществе. Сегодня юморист объявил, что его неправильно поняли.

На своей странице в "Инстаграм" он написал длинный пост, который посвятил прошедшему интервью. В целом, создатель "Кривого зеркала" считает, что его подставили.

Евгений Ваганович рассказал, что информацию о мучительной кончине Джигарханяна он получил от своего знакомого. Тот заверял, что был в одной больнице с артистом, и лично видел, как он страдал. Петросян принял это за чистую монету и в порыве эмоций выложил на интервью.

При этом, согласно договоренностям с ведущим, перед выпуском шоу должны были показать Петросяну и согласовать с ним его публикацию. Поразмыслив, Евгений Ваганович хотел убрать эпизод про Джигарханяна, так как понял, что эту информацию нельзя считать достоверной и хорошо проверенной.

Однако заполучившие горячее интервью люди не смогли отказаться от такой "сенсации" и выпустили ролик, как было. Петросян же в целом считает обсуждение личной жизни артистов на всевозможных шоу отвратительным занятием.

"Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!" – сокрушается звезда "Аншлага".

К слову, скандальное высказывание Петросяна получило мощный отклик. Но юмориста даже хотят подать в суд за клевету.

Ольга ФЕДОРОВА

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